Deputati chiedono il bonus partita Iva, Di Maio: “Si dimettano” (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA – “Oggi La Repubblica parla di 5 parlamentari, di 5 poveri furbetti che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta allo Stato per avere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difficoltà. Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già godono. È vergognoso. È davvero indecente”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Leggi su dire

