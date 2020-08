Deianira Marzano incidente domestico | Momenti di terrore per l’influencer (Di domenica 9 agosto 2020) Deianira Marzano ha avuto un incidente domestico abbastanza grave, che poteva finire molto male. Nel raccontare quanto accaduto l’influencer si è molto commossa. Ecco i dettagli. Deianira Marzano è molto attiva sui social, anche perché ormai è diventato il suo lavoro a tutti gli effetti. Solitamente siamo abituati a vederla parlare di gossip e di … L'articolo Deianira Marzano incidente domestico Momenti di terrore per l’influencer proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Incidente per Deianira Marzano: ecco cos’è successo all’influencer - #Incidente #Deianira #Marzano: #cos’è - EliaGfvip : RT @dimuz7: ??DEIANIRA MARZANO ANNUNCIA ROCCO SIFFREDI AL GF VIP 5?? #GfVip - dimuz7 : ??DEIANIRA MARZANO ANNUNCIA ROCCO SIFFREDI AL GF VIP 5?? #GfVip - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Parla Deianira Marzano - BlogUomini : Deianira Marzano svela che a Uomini e donne a settembre Nicola e Gemma si lasceranno…. -

Ultime Notizie dalla rete : Deianira Marzano

DailyNews 24

Per giorni, la possibile crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha riempito le pagine di riviste e siti di gossip. Ora, a parlare è la diretta interessata. L’influencer ha rotto il silenzio e, co ...Brutto incidente casalingo per Deianira Marzano, l’opinionista televisiva ha riportato ferite su tutto il corpo: ecco cos’è successo Deianira Marzano è divenuta famosa sui social newtork per le sue se ...