Decreto Agosto, parla Gualtieri: 'Puntiamo su lavoro e investimenti' (Di domenica 9 agosto 2020) ... Gualtieri guarda al futuro Il premier Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, Getty Images, Il ministro , durante il suo discorso riportato da Tgcom24, ha anche fatto notare che lo ... Leggi su inews24

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il decreto agosto ai raggi X. Follia sulle casalinghe, propaganda sul Sud, pasticcio sui… - fattoquotidiano : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità. “L… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il decreto agosto ai raggi X. Con il solito “salva intese”, altri 8 giorni per riscriver… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: 'Cosa c’è nel decreto #Agosto: dalle tasse a rate al bonus 110%, dallo Stato dentro #Ilva ad #Alitalia' C.Dominelli C.Foti… - infocannabis : RT @SpinellidItalia: @matteosalvinimi Il Decreto Agosto dimentica ancora i consumatori di #cannabis e loro famiglie, lasciati soli, senza p… -