De Siervo: “Il decreto semplificazione può essere la svolta per il calcio italiano” (Di domenica 9 agosto 2020) Attraverso una nota pubblicata dall’ANSA, l’amministratore delegato della Serie A Luigi DeSiervo ha annunciato: ‘L’emendamento sugli stadi al decreto semplificazione può rappresentare la svolta che attendiamo da tanti anni per dare uno slancio al nostro calcio. È necessario che finalmente si riesca a favorire l’ammodernamento di impianti ormai obsoleti e la costruzione di stadi polifunzionali e moderni, al passo con quelli costruiti in tutta Europa”. (ANSA). Foto: Lega Serie A L'articolo De Siervo: “Il decreto semplificazione può essere la svolta per il calcio italiano” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

