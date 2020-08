‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazione dal 17 al 21 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Si è conclusa con una notizia tutt’altro che piacevole per i fan di Daydreamer – Le Ali del Sogno la prima settimana di agosto: la serie dei record che continua a registrare ottimi ascolti su Canale 5, infatti, sarà sospesa per una settimana, dal 10 al 16 agosto. L’amatissima soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir non andrà in onda per la settimana del Ferragosto e la programmazione riprenderà regolarmente a partire dal 17 agosto. Proprio ora che Can e Sanem stavano vivendo il loro amore, arriveranno per loro i problemi e saranno diversi gli ostacoli che metteranno a dura prova il loro rapporto. La settimana inizierà nel migliore dei modi, con Sanem che rivelerà la vera natura del suo rapporto con il Signor Can alla sorella Leyla e i due innamorati ... Leggi su isaechia

MariLu201068 : RT @CanYamanAslan: DiPiù ???? Ecco l'incredibile storia di Can Yaman, stella indiscussa di Daydreamer Le Ali del Sogno, la serie rivelazione… - Sabrina_Fenice : RT @CanYamanAslan: DiPiù ???? Ecco l'incredibile storia di Can Yaman, stella indiscussa di Daydreamer Le Ali del Sogno, la serie rivelazione… - strepi2019 : RT @CanYamanAslan: DiPiù ???? Ecco l'incredibile storia di Can Yaman, stella indiscussa di Daydreamer Le Ali del Sogno, la serie rivelazione… - CanYamanAslan : DiPiù ???? Ecco l'incredibile storia di Can Yaman, stella indiscussa di Daydreamer Le Ali del Sogno, la serie rivelaz… - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 6 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset -