Dalla Francia: il Lione tenta Pellistri del Peñarol, c’è anche la Juventus (Di domenica 9 agosto 2020) Il Lione uscito vincitore dal match degli ottavi di Champions League contro la Juventus, pensa al prossimo mercato. Secondo L’Equipe, i francesi hanno avanzato una proposta di acquisto al Peñarol per Facundo Pellistri, numero 10 del club uruguaiano. Pellistri che possiede anche nazionalità spagnola, è oggetto di interesse da parte dei Les Gones ma il club giallonero del Peñarol non vuole privarsene a meno di una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 11 milioni di euro. Sul talentino di Montevideo anche Juventus e Manchester City. Il Real Madrid ha prontamente smentito l’interesse che circolava in merito all’acquisto di Pellistri per la selezione madridista del Castilla. Foto: ... Leggi su alfredopedulla

Le Mauritius hanno dichiarato lo stato d’emergenza ambientale dopo che una petroliera che navigava vicino alle coste dell’isola nell’Oceano Indiano ha disperso in mare tonnellate di olio. Le immagini ...

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe anche non essere alla Juventus e dalla Francia rimbalzano le voci su contatti già avviati “Un pilastro della Juventus”. Andrea Agnelli, dopo la disfatta con il ...

