Dal trampolino alla famiglia | Tania Cagnotto dice basta

Sipario. Questa volta Tania Cagnotto al trampolino preferisce "la famiglia". La bolzanina, con un lungo post su Instagram, annuncia il ritiro e, contestualmente, di essere incinta per la seconda volta. "Questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta", scrive. Il rinvio di un anno dei Giochi di Tokyo a causa della pandemia la chiave di volta. "Non avevo più quella forza di volontà (che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un Olimpiade lo richiede! Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta!". Il destino ha voluto così, facendo saltare il progetto di una difesa della splendida medaglia d'argento nel ...

