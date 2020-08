Dal calcio alla politica. L'illusione del Superuomo che salva tutti (Di domenica 9 agosto 2020) Gli italiani " diceva Churchill " perdono le partite di calcio come fossero guerre, e perdono le guerre come se fossero partite di calcio . Così, nonostante tutti i guai che abbiamo, per l'intera ... Leggi su quotidiano

capuanogio : ?? La scelta di #Pirlo e l'all-in di #Agnelli che si rimette in testa alla #Juventus bruciata dal fallimento di… - Inter_Women : ??? | INTERVISTA Le prime parole in nerazzurro di Kathellen Sousa, dal ritiro di Chatillon: 'Il calcio italiano sta… - Gazzetta_it : Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - emadf74 : @pisto_gol Thiago Motta avrebbe avuto più esperienza,questo passa dal pigiama alla tuta della juve e non sappiamo m… - AzrofE : @3cuori1ohana @CucchiRiccardo Il calcio è ciclico...quando noi nn facevamo le comparse in coppa qlk altro era addir… -