Cristina Parodi, auguri speciali per il compleanno della mamma (Foto) (Di domenica 9 agosto 2020) La mamma è sempre la mamma e non esiste al mondo amore più grande! È quanto, nelle ultime ore, ha dimostrato anche Cristina Parodi. La giornalista di Mediaset, dopo le critiche per le vacanze a Formentera, ha condiviso sul proprio profilo social un post tenerissimo rivolto a mamma Laura in occasione del suo compleanno. Uno scatto molto bello quello che accompagna il post in cui, con pochissime parole, Cristina Parodi esprime tutto l’amore per la sua bella mamma con cui ha un rapporto speciale. La risposta dei fans non è tardata, naturalmente, ad arrivare ed è così che la signora Laura ha festeggiato il compleanno sommersa da auguri. Vediamo i ... Leggi su kontrokultura

AnnaAdler13 : RT @francetomm: Giorgio Gori: 'Andate in vacanza in Italia, per far ripartire l'economia'... Con la moglie Cristina Parodi, vola a Formente… - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta su Rai uno - ElcrabNamu : Mia mamma: il sindaco di bergamo è il marito della cristina Io pensando che si riferisse a qualcuna di qua: ????? M… - annaros70527446 : L SUO GIULIETTO BERRUTI. POI C'È CRISTINA PARODI CHE DA CATTELAN DICEVA ''VACANZE MICA TANTO, QUEST'ANNO BISOGNA LA… - cbatcaselli : CRISTINA PARODI IL 5 GIUGNO DA ALESSANDRO CATTELAN: ''VACANZE? SECONDO ME QUEST'ESTATE VA COSÌ, POI BISOGNA LAVORAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Parodi Cristina Parodi fotografata con la madre: tutti notano l’incredibile dettaglio SoloGossip.it Cristina Parodi fotografata con la madre: tutti notano l’incredibile dettaglio

Cristina Parodi in questi ultimi mesi è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. La donna ha avuto un ruolo importante durante la pandemia da Coronavirus perché era a Bergamo. Sua città e so ...

Cristina Parodi e il suo vestito dal cuore gitano sono l'essenza pura (anzi purissima) dell'estate

Cristina Parodi, cuore di mamma e regina di tendenze moda Estate 2020, ci ha servito l'ennesima lezione di stile sui look con vestiti a balze estivi. Complice Instagram e la foto scattata (e postata) ...

Cristina Parodi in questi ultimi mesi è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. La donna ha avuto un ruolo importante durante la pandemia da Coronavirus perché era a Bergamo. Sua città e so ...Cristina Parodi, cuore di mamma e regina di tendenze moda Estate 2020, ci ha servito l'ennesima lezione di stile sui look con vestiti a balze estivi. Complice Instagram e la foto scattata (e postata) ...