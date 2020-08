Cristiano Ronaldo medita l’addio alla Juventus (Di domenica 9 agosto 2020) Aereo pronto a partire per Parigi? Cristiano Ronaldo “spaventa” i tifosi bianconeri. Su Instagram scrive. “La stagione 2019-2020 è finita per noi, più tardi del solito, ma troppo presto. E’ tempo di riflessione, di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. E un club enorme come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo”. Per il lusitano “vincere la serie A in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo orgogliosi, i 37 gol con la Juve e gli 11 con la Nazionale mi fanno affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a migliorare, ma i tifosi ci chiedono di più: noi dobbiamo essere all’altezza delle più alte aspettative”. E poi conclude sibillino. ... Leggi su laprimapagina

