Cristiano Ronaldo, cifra folle per la nuova automobile: “La più costosa al mondo…” (Di domenica 9 agosto 2020) Cristiano Ronaldo deluso dall’uscita dalla Champions League con la Juventus Dopo la vittoria del Campionato italiano con il nono scudetto consecutivo per la Juventus, Cristiano Ronaldo nelle ultime ore ha ricevuto una grossa delusione. Purtroppo lui e la squadra bianconera non sono riusciti a superare il turno uscendo ancora una volta dalla Champions League. Tuttavia, di recente l’attaccante portoghese si è fatto un regalo, per la precisione al proprio parco macchine. Nonostante lo stop del campionato per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, le tasche del campione non sono state danneggiate. Infatti Ronaldo ha deciso di acquistare la sua terza Bugatti. Ma la cosa che lascia basiti è il prezzo della vettura che, secondo alcuni sarebbe la più ... Leggi su kontrokultura

