Cristian Totti guida l’auto con mamma Ilary Blasi vicino, i fan tuonano: “Ma ha l’età per farlo?” [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) Ilary Blasi a spasso per Roma col suo primogenito: è polemica In questo ultimo periodo Ilary Blasi è particolarmente attiva sui suoi canali social, in particolare Instagram. Ad esempio, di recente la moglie di Francesco Totti ha condiviso delle Stories che stanno facendo parecchio discutere tutti coloro che la seguono ma anche il popolo del web in generale. Per quale ragione? Nei video in questione si vede l’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip e de Le Iene Show in auto in compagnia del suo primogenito Cristian. Fin qui nulla di anomalo se non fosse che alla guida non c’è la professionista Mediaset, bensì proprio il figlio. Ovviamente la clip in pochissimo tempo è diventata virale scatenando una serie di reazioni ... Leggi su kontrokultura

