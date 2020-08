Crisanti: “Il governo ha sbagliato. Bisognava chiudere solo la Lombardia” (Di domenica 9 agosto 2020) Crisanti: “Bisognava chiudere solo la Lombardia” “Mi dispiace, ma il governo ha commesso un errore chiudendo tutta l’Italia. Io il 27 febbraio dissi che Bisognava immediatamente chiudere la Lombardia. Successivamente ho sempre detto che, oltre a chiudere la Lombardia, Bisognava mettere in sicurezza il resto d’Italia, che non significa però lockdown generalizzato come invece è stato fatto”. Così in una intervista al Messaggero, il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all’Università di Padova. “”Mettere in sicurezza” significava individuare i singoli focolai e circostriverli, fare test a tappeto”, spiega ... Leggi su tpi

