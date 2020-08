Covid19, nuovo focolaio a Roma: otto ragazzi positivi dopo le vacanze a Malta (Di domenica 9 agosto 2020) otto ragazzi positivi al Covi19 dopo essere rientrati a Roma dalle vacanze a Malta, ora si teme per un nuovo focolaio. A renderlo noto è il sistema Salute Lazio che pubblica rilevazioni dell’Asl Roma 3. Gli otto giovani hanno tutti circa 18 anni, erano stati in vacanza a Malta e sono rientrati nella Capitale il … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

