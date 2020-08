Covid, le nuove regole: dallo sport alle discoteche e ai centri termali, cosa si può fare e cosa è vietato (Di domenica 9 agosto 2020) Le nuove regole disposte dal Dpcm che proroga fino al 7 settembre 2020 le misure per contrastare e contenere il coronavirus. Restano come misure essenziali di prevenzione l’uso delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il lavaggio delle mani, così come il divieto di assembramento. Confermato il divieto di ingresso nel Paese per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Le nuove regole: sport e presenza del pubblico Tra le novità più attese in ambito sportivo vi è quella che prevede, a partire dal primo settembre, «la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Covid, le nuove regole: dallo sport alle discoteche e ai centri termali, cosa si può fare e cosa è vietato… - osservando001 : RT @InVeritatetweet: Avvenire delirante esalta le 'nuove' Messe con gel, mascherine e Comunione in mano come la nuova moralità. ?? Promosse… - Dome689 : RT @TgLa7: Al via le nuove misure anti- #Covid. Allerta per i rientri dall'estero #coronavirus #focolai #spiagge #vacanze - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Al via le nuove misure anti- #Covid. Allerta per i rientri dall'estero #coronavirus #focolai #spiagge #vacanze - TgLa7 : Al via le nuove misure anti- #Covid. Allerta per i rientri dall'estero #coronavirus #focolai #spiagge #vacanze -