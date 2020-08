Cortocircuiti culturali: il razzismo degli antirazzisti (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago – È ormai prassi sentirsi ripetere quotidianamente che l’emergenza principale dell’odierna società sia il razzismo. Quotidiani nazionali, televisioni e mass-media impuntano campagne mediatiche contro fantomatici eventi discriminatori, che spesso diventano slancio per chi oggi è davvero razzista: proprio gli antirazzisti. Imprescindibile prerogativa per una società civile è certo la condanna per azioni violente nei confronti altrui, avendo però coscienza che la condanna di abusi non debba essere doverosa solo in maniera unilaterale. Con la scusa del finto antirazzismo i paladini del buonismo scellerato e del politicamente corretto hanno invece trovato vita facile per silenziare chiunque esprima pensieri opposti. Casi eclatanti da ergere ad esempio possono esseri ... Leggi su ilprimatonazionale

Un approfondimento sul pensiero artistico e filosofico di Beethoven, il quale con le sue opere sembra dirci che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma è piuttosto un punto di arrivo, un premio per ...

La Spezia - Stefano Massini, scrittore e drammaturgo fra i più affermati sulla scena teatrale italiana, definito il “racconta-storie più popolare del momento”, sarà uno dei protagonisti de "La Spezia ...

