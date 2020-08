Coronavirus:Champions;2 positivi nell'Atletico Madrid (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - Madrid, 09 AGO - Due membri del gruppo dellì'Atletico Madrid in partenza domani per Lisbona, dove i biancorossi devono giocare giovedì contro il Lipsia per i quarti di finale di Champions ... Leggi su corrieredellosport

Due membri del gruppo dell'Atletico Madrid in partenza domani per Lisbona, dove i biancorossi devono giocare giovedì contro il Lipsia per i quarti di finale di Champions League, sono risultati positiv ...

