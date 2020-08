Coronavirus Usa, superati i 5 milioni di casi: 100mila morti in Brasile (Di domenica 9 agosto 2020) Continua a peggiorare la situazione Coronavirus negli Usa, con oltre 5 milioni di casi nel paese. Invece in Brasile si superano i 100mila decessi. La pandemia da Coronavirus sta raggiungendo numeri impressionanti, specialmente negli Usa che si afferma come paese più colpito dalla pandemia. Infatti gli Usa continuano a subire un costante incremento dei casi, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

dellorco85 : Trump ha mantenuto atteggiamento blando con il coronavirus: il Pil USA è crollato comunque del 32,9% e oggi i ricer… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: negli Usa oltre 5 milioni di casi, in Brasile 100mila morti #coronavirus - repubblica : Coronavirus nel mondo, Usa superano i 5 milioni di casi, 3 milioni in Brasile [aggiornamento delle 03:20] - Ivic94757448 : RT @AMOREGRANDEE: Più tamponi + riscontri di contagi Meno tamponi - riscontri di contagi #USA 5 milioni di tamponi #Italia 250 mila tamp… - GDS_it : #Coronavirus, New York Time: 'Usa oltre la soglia di 5 milioni di contagi' -