Coronavirus, Usa superano i 5 milioni di casi (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 08 AGO - Gli Usa hanno superato i 5 milioni di casi di Coronavirus, secondo il database del New York Times. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica anche per numero di morti, ... Leggi su corrieredellosport

