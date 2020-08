Coronavirus, salgono i contagi con circa 15mila tamponi in meno: + 463 (ieri erano 347). Diminuiscono i decessi: +2 (ieri erano +13) – Il bollettino della Protezione Civile (Di domenica 9 agosto 2020) Il bollettino del 9 agosto Tornano a calare le vittime. I nuovi decessi legati al Covid-19 nel nostro Paese sono 2. Dopo le 13 vittime registrate ieri, 8 agosto, e le 3 di venerdì 7 agosto, il bilancio totale delle morti per Coronavirus sale a 35.205. Lo comunica la Protezione Civile e il Ministero della Salute nel quotidiano bollettino sulla situazione dell’epidemia in Italia. Per quanto riguarda i contagi, nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 463 nuovi casi . ieri, l’aumento era stato di +347, dopo i 552 registrati venerdì e i 402 del 6 agosto. Il bilancio dei positivi fin dall’inizio del monitoraggio sale a ... Leggi su open.online

Salgono nuovamente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi, a fronte dei 347 di ieri, che fanno salire il ...

Il caso della comitiva di vacanzieri all’isola di Pag in Croazia che ha riportato 21 contagiati su 100 rischia di diventare la regola di questa estate, dove l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 si sta t ...

