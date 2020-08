Coronavirus, positivi due tesserati dell’Atletico Madrid (Di lunedì 10 agosto 2020) Due tesserati dell’Atletico Madrid positivi al Coronavirus. Le persone sono state isolate nelle proprie case. LISBONA (PORTOGALLO) – Due tesserati dell’Atletico Madrid positivi al Coronavirus. La notizia è stata comunicata dalla stessa società spagnola ribadendo il massimo riserbo sull’identità dei contagiati. Nessuno dei due è partito per Lisbona dove la squadra di Simeone affronterà il Lipsia per i quarti di finale di Champions League. Il nome dei positivi, se si tratta i calciatori, potrà essere rivelato a poche ore dalla sfida con i convocati anche se la società preferisce non comunicare l’identità dei tesserati che hanno ... Leggi su newsmondo

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.263 • Deceduti: 35.205 (+2, +0,01%) • Dimessi/… - fanpage : Cuneo, 6 ragazzi positivi dopo il viaggio premio in Croazia - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Campania 5 nuovi positivi su quasi duemila tamponi - infoitinterno : Coronavirus, mamma e bimbo positivi in Campania: sono ricoverati a Scafati -