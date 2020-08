Coronavirus, più di 5 milioni di casi negli Stati Uniti. In Brasile oltre 100mila morti (Di domenica 9 agosto 2020) Usa Ansa Donald Trumpnegli Stati Uniti più di 5 milioni di persone sono state contagiate da Coronavirus dall’inizio del monitoraggio della pandemia, secondo i dati del New York Times. Il conteggio di Johns Hopkins University riporta invece 4.997.705 contagi, 56.070 in più rispetto a ieri, e 162.422 morti (+1072). Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi, di fatto bypassando il Congresso, per stanziare nuovi aiuti anti-Covid. Come fa notare però il Guardian alcuni dei sussidi sono Stati ridotti, come quello di disoccupazione che passa da 600 a 400 dollari a settimana. Sospesi poi i pagamenti delle tasse sui salari per chi guadagna meno di 100mila dollari all’anno, sono Stati ... Leggi su open.online

repubblica : Coronavirus nel mondo, seconda ondata in Spagna. Madrid è la più colpita [aggiornamento delle 09:48] - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “In Italia tasso contagi tra i più bassi in Europa. Stiamo facendo bene, ma proseguire con comp… - SkyTG24 : Coronavirus Spagna: 4.507 nuovi casi, Madrid la più colpita - rspinazze : RT @benq_antonio: 'Fuga notturna da' Hotel Villa Sikiania' a Siculiana dove ci sono stati episodi di #risorseinps che entravano nelle case… - GabrieleMarroni : RT @benq_antonio: 'Fuga notturna da' Hotel Villa Sikiania' a Siculiana dove ci sono stati episodi di #risorseinps che entravano nelle case… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più I 10 calciatori più pagati al mondo | 2013 Calcioblog.it