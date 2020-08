Coronavirus, oggi in Italia BOOM di nuovi casi positivi: il dato peggiore dal 19 Maggio. Preoccupano 8 Regioni [DETTAGLI] (Di domenica 9 agosto 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 2 morti, 151 guariti e 463 nuovi casi su 37.637 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,23% dei test processati: era dal lontanissimo 19 Maggio che non avevamo una percentuale di positivi sui controllati così elevata, seppur comunque in termini assoluti ancora contenuta. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono 8: Lombardia (71), Emilia Romagna (69), Toscana (61), Veneto (58), Piemonte (38), Lazio (38), Sicilia (29) e Campania (22). Si tratta delle Regioni più popolose d’Italia, a testimonianza che l’aumento del ... Leggi su meteoweb.eu

