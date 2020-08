Coronavirus, nel mondo oltre 19,6 milioni di casi (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Sono 19.665.645 i casi di contagi da Coronavirus registrati globalmente. Questi i dati aggiornati dal sito del Coronavirus Resource Center della John Hopkins University, secondo cui i decessi attribuiti al Covid-19 nel mondo sono 727.353. Leggi su liberoquotidiano

repubblica : Coronavirus nel mondo, seconda ondata in Spagna. Madrid è la più colpita [aggiornamento delle 09:48] - fanpage : Cuneo, 6 ragazzi positivi dopo il viaggio premio in Croazia - Agenzia_Ansa : #coronavirus Scendono i contagi in 24 ore, oggi 347, 205 meno di ieri. 13 le vittime. Solo due regioni senza casi,… - MDiretta : Coronavirus in Sicilia, ecco la nuova ordinanza di Musumeci: movida e migranti nel mirino - - luigideluca_vf : RT @giornalettismo: L'#Inps ha segnalato che cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro che era stato messo a disposizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Usa superano i 5 milioni di casi, 100 mila morti in Brasile la Repubblica Coronavirus, Conte:

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2020 Coronavirus, Conte: "Situazione compromessa, quale senso zona rossa solo Alzano e Nembro?" "Situazione compromessa, quale senso zona rossa solo Alzano e Nembro?".

Coronavirus, bufera su Conte. «Blindare Alzano e Nembro», ma il premier ignorò gli scienziati

I due comuni si trovano in stretta prossimità di Bergamo e hanno una popolazione rispettivamente di 13.639 e 11.522 abitanti. Una mossa comunque tardiva, considerato che i primi due casi positivi all’ ...

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2020 Coronavirus, Conte: "Situazione compromessa, quale senso zona rossa solo Alzano e Nembro?" "Situazione compromessa, quale senso zona rossa solo Alzano e Nembro?".I due comuni si trovano in stretta prossimità di Bergamo e hanno una popolazione rispettivamente di 13.639 e 11.522 abitanti. Una mossa comunque tardiva, considerato che i primi due casi positivi all’ ...