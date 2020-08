Coronavirus nel mondo: gli Stati Uniti superano 5 milioni di casi, in Brasile 100 mila morti (Di domenica 9 agosto 2020) Il Coronavirus ha superato i 5 milioni di contagi negli Stati Uniti, dove Trump vara nuovi sussidi. In Brasile si contano 100 mila decessi. Il Coronavirus, a livello planetario, viaggia verso i 20 milioni di casi, mentre i morti sono quasi tre quarti di milione. Le guarigioni sono pari a 11,8 milioni. Stati Uniti, oltre 5 milioni di casi A guidare questa triste classifica sono gli Stati Uniti, dove i positivi al Covid-19 hanno superato il muro dei 5 milioni di casi, con un aumento di altri 59 mila casi nelle ultime 24 ore. I ... Leggi su newsmondo

repubblica : Coronavirus nel mondo, seconda ondata in Spagna. Madrid è la più colpita [aggiornamento delle 09:48] - fanpage : Cuneo, 6 ragazzi positivi dopo il viaggio premio in Croazia - Agenzia_Ansa : #coronavirus Scendono i contagi in 24 ore, oggi 347, 205 meno di ieri. 13 le vittime. Solo due regioni senza casi,… - SonSempreIoEh : RT @giornalettismo: L'#Inps ha segnalato che cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro che era stato messo a disposizio… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN PERÙ: Altri 195 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 20.844: Sale a 722.511 morti nel Mondo -