Coronavirus Lazio: i dati di oggi 9 agosto (Di domenica 9 agosto 2020) Ci sono 38 nuovi contagi da Coronavirus SARS-COV-2 nel bollettino della Regione Lazio. Di questi ventidue sono casi di importazione: otto i casi di rientro dalla Romania, un caso dall’India, un caso da Croazia, un caso dall’Ucraina, uno dalla Thailandia, uno da Ibiza e uno dalla Russia. “Per quanto riguarda il cluster della comitiva dei ragazzi dai 17 ai 19 anni di rientro da Malta sono 8 i casi positivi su 10, tutti i contatti stretti sono stati individuati e isolati. Voglio rivolgere un appello alla massima attenzione e al rispetto delle misure di prevenzione, non bisogna abbassare la guardia e utilizzare la mascherina sempre”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono sei i casi nelle ultime 24 ore e tra questi due sorelle di 50 e 57 anni ora ... Leggi su nextquotidiano

