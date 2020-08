Coronavirus Latina, 4 nuovi casi: tra loro un uomo rientrato da un viaggio con tappe a Zurigo, Milano e Napoli (Di domenica 9 agosto 2020) Sono 4 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati dall’Asl di Latina. I casi – tutti trattati a domicilio – sono distribuiti nei Comuni di Formia (1), Latina (2) e Pontinia (1). Non si registrano nuovi decessi. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, salgono i contagi: 38 nelle ultime 24 ore. D’Amato:’Massima attenzione, non bisogna abbassare la guardia’ Si tratta – come riporta l’assessore D’Amato nel bollettino quotidiano – di un uomo di rientro dalla Romania, di un contagio che ha un link familiare con il caso di Formia di rientro da Milano, di un uomo di nazionalità indiana e di un uomo di rientro da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : #Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo… - CorriereCitta : Coronavirus Latina, 4 nuovi casi: tra loro un uomo rientrato da un viaggio con tappe a Zurigo, Milano e Napoli - danieledann1 : ?? #Coronavirus: nel #Lazio 38 contagi: 22 sono di importazione. A #Rieti positiva bimba in centro estivo.… - infotemporeale : Coronavirus, altri quattro casi positivi in provincia di Latina - RadioCivita : Quattro i nuovi positivi in provincia di Latina! -