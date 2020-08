Coronavirus, la Nuova Zelanda festeggia i 100 giorni senza casi ma il governo tiene alta l'allerta (Di domenica 9 agosto 2020) La Nuova Zelanda festeggia i cento giorni senza infetti da , ma il governo invita la popolazione a non abbassare la guardia. Leggi anche > La Nuova Zelanda, come spiega l'Independent, è tornata alla ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : ALTERNATIVA AL VACCINO Coronavirus: una nuova cura grazie agli anticorpi monoclonali, ecco cosa sono e come agiscon… - SkyTG24 : Coronavirus, nuova ordinanza in Sicilia: previsti controlli e sanzioni - fanpage : Coronavirus, nuova ordinanza del ministro Speranza: “Distanziamento sui treni resta” - VittorSacc : Coronavirus in Calabria, nuova ordinanza della Santelli: restano vietati gli assembramenti. Confermato l'uso della… - AnnaPerla15 : RT @jeperego: La Nuova Zelanda festeggia 100 giorni senza nuovi casi di #coronavirus . I 23 casi ancora attivi sono riferibili a infezioni… -