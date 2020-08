Coronavirus, Italia: si abbassa la soglia d'età dei contagiati (Di domenica 9 agosto 2020) A inizio aprile l'età media dei positivi al Covid era di 69 anni, ma adesso la situazione è cambiata radicalmente: un caso su otto tra il sette luglio e il sette agosto è compreso tra gli zero e i ... Leggi su tg.la7

