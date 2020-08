Coronavirus Italia, il bollettino: 463 positivi (+116 rispetto a ieri) e 2 morti (Di domenica 9 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di domenica 9 agosto 2020. Sono 463 i nuovi positivi, 116 in più rispetto a ieri. Il totale dei contagiati sale così a 250.566. Nelle ultime 24 ore... Leggi su ilmattino

Coronavirus, il bollettino di domenica 9 agosto 2020 ... Per quanto riguarda gli attualmente positivi in Italia siamo a quota 13.263, con un aumento di 310 rispetto a ieri. Sono i dati forniti dal ...

Risalgono i contagi in Italia, la Toscana è terza

Con 61 nuovi casi registrati nelle 24 ore la Toscana segue Lombardia ed Emilia Romagna tra le regioni che hanno registrato maggiore incremento di casi ROMA — Sono 463 i nuovi casi di coronavirus ...

