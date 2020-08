Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 agosto: morti, contagi, guariti (Di domenica 9 agosto 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 9 agosto 2020. È di 13.263 (+310) persone attualmente positive, 35.205 (+2) morti e 202.098 (+151) guariti, per un totale di 250.566 (+463) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile. Dei 13.263 attualmente positivi, 763 (-8) sono ... Leggi su tpi

Rinaldi_euro : Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libe… - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - morango1000 : @AnnalisaChirico Tua sorella ne risponde cretina Coronavirus, il New York Times elogia l'Italia: «Da epicentro incubo a modello» - Alyss_ : RT @Kotiomkin: Cinque deputati hanno richiesto i #bonus #COVID19 da 600 euro. A loro insaputa immagino. [@peppegiustolisi] #9agosto #coro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: quasi 20 milioni di casi, 100mila morti in Brasile Fanpage.it Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 agosto: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ...

Toscana, Coronavirus: 61 nuovi casi, in maggioranza giovani

Sono tutti in buone condizioni e in quarantena. Firenze: In Toscana sono 10.644 i casi di positività al Coronavirus, 61 in più rispetto a ieri (59 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività ...

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ...Sono tutti in buone condizioni e in quarantena. Firenze: In Toscana sono 10.644 i casi di positività al Coronavirus, 61 in più rispetto a ieri (59 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività ...