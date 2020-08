Coronavirus Italia, bollettino del 9 agosto: 250.566 casi totali, 2 morti in 24 ore (Di lunedì 10 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 250.566. Le vittime, in totale, sono 35.205, con 2 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 13). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 463 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

