Coronavirus: Iran, restrizioni a cerimonie per l'Ashura (Di domenica 9 agosto 2020) TEHERAN, 09 AGO - Il comitato nazionale per la lotta al Coronavirus in Iran ha annunciato una serie di restrizioni per le cerimonie del Muharram, il mese islamico del lutto per gli sciiti, che ...

(ANSA) - TEHERAN, 09 AGO - Il comitato nazionale per la lotta al coronavirus in Iran ha annunciato una serie di restrizioni per le cerimonie del Muharram, il mese islamico del lutto per gli sciiti, ch ...

Business news: coronavirus, Kuwait blocca voli commerciali con 31 Paesi tra cui Italia

Kuwait City, 09 ago 02:00 - (Agenzia Nova) - Il Kuwait ha vietato i voli commerciali verso 31 paesi, tra cui l'Italia, considerati ad alto rischio in merito alla diffusione del coronavirus. Lo ha annu ...

