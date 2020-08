Coronavirus in Toscana, boom di nuovi contagi: 61, oggi 9 agosto. Età media 32 anni (Di domenica 9 agosto 2020) boom di contagi da Coronavirus, in Toscana, oggi 9 agosto. Sono addirittura 61 i nuovi casi di positività. 17 sono da ricondurre ad un cluster nella provincia di Massa - Carrara rilevato in in una casa famiglia, 8 della provincia di Arezzo fanno parte del gruppo di giovani italiani rientrati da un periodo trascorso all'estero. L'età media dei contagiati è 32 anni Leggi su firenzepost

