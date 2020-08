Coronavirus, in Italia salgono i nuovi casi pur con meno tamponi (Di domenica 9 agosto 2020) L’incremento dei casi di Coronavirus nel nostro Paese è di 463 unità, con poco più di 37mila tamponi effettuati. Quattro regioni a casi zero, mentre cresce di un paio di unità il numero di ricoverati in terapia intensiva. È un bollettino in chiaroscuro, quello che riguarda l’andamento della curva dei contagi in Italia. Nell’ultimo aggiornamento … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Rinaldi_euro : Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libe… - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - cinziamarconi2 : RT @Corriere: Coronavirus, nuovi focolai: dove sono e come si sono formati - RomainDati : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime -