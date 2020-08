Coronavirus in Italia. Il bollettino: 347 nuovi casi e 13 morti nell’ultimo giorno, 8 frati francescani positivi ad Assisi (Di domenica 9 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Sono 12.953 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, dove il virus finora ha contagiato 250.103 persone, provocando 35.203 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 9 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Coronavirus ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI Il bollettino – È di 12.953 (+29) persone attualmente positive, 35.203 (+13) morti, 201.947 guariti (+305), per un totale di 250.103 (+347) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di ... Leggi su tpi

