Coronavirus, in Germania ancora oltre 1000 nuovi casi (Di domenica 9 agosto 2020) (Adnkronos) – Sono ancora più di 1000 i nuovi casi di Coronavirus in Germania. I funzionari sanitari hanno conteggiato 1.122 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: è il terzo giorno di seguito. La Germania non aveva registrato una cifra simile dal 9 maggio.Con i nuovi casi il Paese raggiunge un totale di 215.336 contagi all’interno dei suoi confini. Giovedì aveva visto 1.045 nuovi casi mentre il conteggio di venerdì è stato di 1.147.Il Robert Koch Institute, l’autorità per le malattie infettive del Paese, ha inoltre riferito che in Germania sono decedute 9.195 persone dall’inizio della ... Leggi su calcioweb.eu

