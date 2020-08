Coronavirus in Campania. Torna alta la tensione, aumentano i contagi: il bollettino di oggi (Di domenica 9 agosto 2020) Campania. Coronavirus. In Campania sono in netto aumento i contagi da Coronavirus rispetto alla giornata di ieri. oggi, 89 agosto, se ne contano 22 su 1.675 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Non si registrano deceduti. Ci sono altri 6 guariti. Il bollettino Positivi del giorno: 22 Tamponi del giorno: 1.675 Totale positivi: 5.077 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,1% Regioni con… - StraNotizie : La storia del Coronavirus a Salerno e in Campania. Dalle pandemie del passato ai giorni nostri… - zazoomblog : Coronavirus in Campania la mappa dei microfocolai: ecco dove e come si diffonde il contagio - #Coronavirus… - fistelinassist : CASI #CORONAVIRUS CAMPANIA 9 agosto ore 18:00 ??29 ricoverati con sintomi (-3) ??2 in terapia instensiva (0) ??357 i… - Notiziedi_it : Coronavirus in Campania, la mappa dei microfocolai: ecco dove e come si diffonde il contagio -