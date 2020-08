Coronavirus, il Premier Conte: “Ho messo in sicurezza il Sud per la tutela del Paese, pubblicheremo tutti i verbali” (Di domenica 9 agosto 2020) Il lockdown è servito per “mettere in sicurezza il Paese” e “sono orgoglioso” di averlo fatto. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un’intervista con il direttore di ‘Affaritaliani.it’, Angelo Maria Perrino, nell’ambito dell’evento ‘La Piazza’. “Ho sempre detto che avremmo lavorato fianco a fianco con gli scienziati ma mai che avremmo ceduto delle responsabilità, c’è un compito della politica. Non ho mai detto che avremmo seguito alla lettera le loro valutazioni”. Lo dice il Premier “Dobbiamo completare alcuni ospedali, dobbiamo migliorare l’efficienza di alcune strutture. Ma molti di questi progetti rientreranno anche nel piano di ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : 'Capisco i giovani che hanno desiderio di #movide ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'è la salute… - BarbaraRaval : RT @VideoNewsTV: @BarbaraRaval Una cosa è certa ' Conte è protetto e curato molto meglio a palazzo Chigi che dentro un qualsiasi ospedale i… - VideoNewsTV : @BarbaraRaval Una cosa è certa ' Conte è protetto e curato molto meglio a palazzo Chigi che dentro un qualsiasi osp… - Luigi80451470 : RT @adrianobusolin: 'Porcherie assassine sul coronavirus, Conte è incastrato': le carte di Taormina, un terremoto - Saschaamazzini4 : RT @AdamBenNasr2: @adorno_maiani @Agenzia_Ansa Per noi comuni mortali Evidentemente in caso di compleanno premier il virus si fa da parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Premier Coronavirus, bufera su Conte. «Blindare Alzano e Nembro», ma il premier ignorò gli scienziati Il Messaggero Coronavirus, Conte "rivendica" il lockdown: "Abbiamo messo in sicurezza l'Italia"

«Abbiamo messo in sicurezza il paese, se devo rispondere di questo sono orgoglioso di averlo fatto». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante l’intervista a La piazza di Affaritaliani, in merito ...

Conte: “Niente da rimproverarci, abbiamo messo in sicurezza il Paese. I verbali? pubblicheremo tutto”

Sono da poco passate le otto e mezza di sera a Ceglie Messapica quando il premier Giuseppe Conte sale sul palco della piazzetta. Il tema dei temi lo offre l’intervistatore: pandemia, e lotta al corona ...

«Abbiamo messo in sicurezza il paese, se devo rispondere di questo sono orgoglioso di averlo fatto». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante l’intervista a La piazza di Affaritaliani, in merito ...Sono da poco passate le otto e mezza di sera a Ceglie Messapica quando il premier Giuseppe Conte sale sul palco della piazzetta. Il tema dei temi lo offre l’intervistatore: pandemia, e lotta al corona ...