Coronavirus | il Brasile supera i 100mila morti

(Adnkronos) - Il bilancio ufficiale delle vittime del Covid-19 in Brasile ha superato la soglia dei 100.000. Il Paese più grande e popoloso dell'America Latina ha registrato 905 decessi nelle ultime 24 ore facendo salire il totale dei decessi da inizio pandemia a un totale di 100.477 vittime. Solo gli Stati Uniti hanno registrato più morti. Gli Usa sono anche il Paese con il maggior numero di casi con quasi 5 milioni, secondo un conteggio della Johns Hopkins University, mentre il Brasile è al secondo posto a livello mondiale in termini di casi. Il numero ufficiale di persone che sono risultate positive al Covid-19 in Brasile è di oltre 3 milioni, di cui quasi 50.000 nelle ultime 24 ore, secondo le autorità sanitarie.

