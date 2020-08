Coronavirus, i dati: registrati 463 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Crollano i tamponi: solo 37mila. Due giorni fa erano quasi il doppio (Di domenica 9 agosto 2020) Sono 463 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, di nuovo in aumento rispetto ai 347 di ieri. Calano invece i morti: due i decessi nelle ultime 24 ore, contro i 13 di ieri. Come riportato dal bollettino del ministero della Salute, però, Crollano i tamponi. Ne sono stati effettuati circa 37mila, in decisa diminuzione rispetto a quelli degli ultimi giorni: sabato ne sono stati analizzati 53.298, mentre venerdì 59.196. Pesa soprattutto il dato del Veneto, passato da 14mila a poco più di 4mila. Il totale degli infetti da Covid-19 in Italia dall’inizio della pandemia arriva a 250.566, mentre i morti sono 35.205. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, attualmente sono ricoverati con sintomi 763 pazienti (8 in meno di ... Leggi su ilfattoquotidiano

