Coronavirus: Gasparri, 'inchiesta Bergamo sia spedita e senza sconti' (2) (Di domenica 9 agosto 2020) (Adnkronos) - "Noi chiediamo -dice ancora Gasparri- che si parli subito di questa vicenda in Parlamento, senza pretesti di vacanze o di ferie per Conte e company. Sono curioso di sapere se Conte potrà venire in Parlamento a parlare delle bugie che ha detto o se la Procura di Bergamo o qualche altra Procura, anche quella di Roma, si renderanno conto in quale condizione penale e penosa ci troviamo. Ci sono tutti gli estremi per atti immediati e inesorabili nei confronti di Conte e company”. Leggi su liberoquotidiano

marianomores61 : “Le vicende dell’emergenza coronavirus parlano in maniera eclatante contro il Governo. Conte e suoi sodali sono res… - PoliticaNewsNow : Gasparri (FI): 'Coronavirus, Conte può reiterare il reato' - FirenzePost : Coronavirus zone rosse: da verbali Cts emergono responsabilità gravissime governo, intervenga la magistratura, chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gasparri Coronavirus, Gasparri, Conte subito in Parlamento senza pretesti Yahoo Finanza Coronavirus: Gasparri, 'inchiesta Bergamo sia spedita e senza sconti' (2)

(Adnkronos) - "Noi chiediamo -dice ancora Gasparri- che si parli subito di questa vicenda in Parlamento, senza pretesti di vacanze o di ferie per Conte e company. Sono curioso di sapere se Conte potrà ...

Coronavirus, Gasparri, Conte subito in Parlamento senza pretesti

Roma, 9 ago. (askanews) - "Bisogna capire che cosa farà ora la Procura di Bergamo dopo che si è appreso che Conte non ha rispettato per le Zone Rosse della Lombardia, le indicazioni del Comitato Tecni ...

(Adnkronos) - "Noi chiediamo -dice ancora Gasparri- che si parli subito di questa vicenda in Parlamento, senza pretesti di vacanze o di ferie per Conte e company. Sono curioso di sapere se Conte potrà ...Roma, 9 ago. (askanews) - "Bisogna capire che cosa farà ora la Procura di Bergamo dopo che si è appreso che Conte non ha rispettato per le Zone Rosse della Lombardia, le indicazioni del Comitato Tecni ...