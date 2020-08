Coronavirus, focolai in Italia: quali sono le Regioni con più nuovi positivi (Di domenica 9 agosto 2020) L’estate, la voglia di uscire, la movida e le spiagge hanno abbassato notevolmente la media anagrafica dei contagiati: dai 68 anni di inizio aprile si è scesi ai 39 di luglio, inoltre il 12,8% dei colpiti è sotto i 19 anni, con oltre il 50% tra i 19 e i 50. sono tanti i nuovi casi di giovani e giovanissimi rientrati dalle vacanze all’estero: ci sono Regioni che hanno risalito all’improvviso la classifica dei contagi proprio per queste categorie di persone. I nuovi positivi quotidiani hanno superato quota 500, nei giorni scorsi, la buona notizia è che comunque l’impatto sulle strutture sanitarie continua a rimanere stabile. Solo Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata sono senza nuovi casi. E il ... Leggi su quifinanza

