Coronavirus, due positivi all’Atletico Madrid: domani nuovi test in vista della Champions (Di domenica 9 agosto 2020) L’Atletico Madrid ha annunciato che due suoi tesserati sono risultati positivi al Coronavirus. domani giocatori e membri dello staff ripeteranno il test in vista della sfida di Champions League contro il Lipsia di giovedì. Nel comunicato si legge: “Ieri, sabato 8 agosto, tutti i componenti della prima squadra e della staff per la spedizione a Lisbona sono stati sottoposti ai test alla Ciudad Deportiva de Majadahonda come previsto dal protocollo UEFA per partecipare ai quarti di finale di Champions League. Tra i risultati conosciuti oggi, sono apparsi due positivi, che sono stati isolati nelle rispettive case, e che sono stati immediatamente ... Leggi su calcioweb.eu

