Coronavirus, così cinque deputati e un conduttore hanno ottenuto il bonus Inps da 600 euro. Di Maio: «Si dimettano» (Di domenica 9 agosto 2020) Nonostante stipendi mensili di diverse migliaia di euro, a cui si aggiungono i rimborsi per il soggiorno a Roma più quelli per i trasporti, cinque deputati hanno fatto domanda all’Inps per ottenere l’assegno da 600 euro, poi elevato a mille, stanziato dal governo tra le misure anti-Covid. E lo hanno ottenuto. Così come un conduttore televisivo. A segnalare l’accaduto, come riporta La Repubblica, la direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps, organo creato da Pasquale Tridico per individuare le truffe. In realtà, non c’è nulla di illegale nel comportamento dei sei. A marzo e aprile chiunque avesse una partita Iva, fosse professionista ... Leggi su open.online

