Coronavirus, contagi stabili in Sicilia (+29) mentre in Italia tornano ad aumentare i casi (Di domenica 9 agosto 2020) Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che non registra però alcun decesso . È quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute domenica 9 agosto.... Leggi su feedpress.me

