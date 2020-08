Coronavirus, come cinque deputati e un conduttore televisivo hanno intascato il bonus Inps da 600 euro per gli autonomi (Di domenica 9 agosto 2020) Nonostante stipendi mensili di diverse migliaia di euro, a cui si aggiungono i rimborsi per il soggiorno a Roma più quelli per i trasporti, cinque deputati hanno fatto domanda all’Inps per ottenere l’assegno da 600 euro, poi elevato a mille, stanziato dal governo tra le misure anti-Covid. E lo hanno ottenuto. Così come un conduttore televisivo. A segnalare l’accaduto, come riporta La Repubblica, la direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps, organo creato da Pasquale Tridico per individuare le truffe. In realtà, non c’è nulla di illegale nel comportamento dei sei. A marzo e aprile chiunque avesse una ... Leggi su open.online

fanpage : Cosa sta accadendo in Sicilia e come è diventata la regione con il più alto indice di contagio da #coronavirus - Agenzia_Ansa : Il #Covid azzera la #LeggeBasaglia, come ripartire MAGAZINE #FOTO e #VIDEO L'appello di Renzo De Stefani (Le Parole… - Corriere : Covid, perché aumentano i contagi in Italia? Come leggere i dati - saracino58 : RT @adrianobusolin: 'Non si può vivere così'. Vespa come Zangrillo, clamoroso 'vaffa' a Conte: coronavirus, quanti disastri - seb_chill : RT @DataroomCorsera: Prima del Covid-19, almeno altre 13 pandemie hanno infierito negli ultimi 3000 anni. Ognuna di queste ha cambiato il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Coronavirus, Speranza: "Chiudere tutto ha salvato l'Italia"

"Chiudere tutto ha salvato l'Italia". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rivendica le scelte fatte dal governo all'inizio della pandemia di coronavirus: "La strategia del lockdown totale ci h ...

Italia-Bosnia il 4 settembre a Firenze, lo prevede il Dpcm

La sfida di Nations League fra Italia e Bosnia, in programma il 4 settembre prossimo, è stata confermata a Firenze. Dato quanto previsto dal Dpcm, sarà permesso l’ingresso nel Paese degli avversari de ...

"Chiudere tutto ha salvato l'Italia". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rivendica le scelte fatte dal governo all'inizio della pandemia di coronavirus: "La strategia del lockdown totale ci h ...La sfida di Nations League fra Italia e Bosnia, in programma il 4 settembre prossimo, è stata confermata a Firenze. Dato quanto previsto dal Dpcm, sarà permesso l’ingresso nel Paese degli avversari de ...