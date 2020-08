Coronavirus, cinque deputati hanno chiesto ed ottenuto il bonus destinato alle partite iva (Di domenica 9 agosto 2020) Una vicenda sconcertante che riguarda cinque parlamentari italiani. A rivelarlo è Repubblica: nulla si sa dei nomi e dell’appartenenza politica al momento, ma è ben chiaro il fatto. I politici in questioni avrebbero votato il provvedimento a sostegno delle partite iva, salvo poi usufruirne, come se gli emolumenti conseguenti il loro status di parlamentari non … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

007Vincentxxx : RT @petergomezblog: I 12mila euro al mese di compensi non bastano: cinque deputati hanno preso il bonus coronavirus per gli autonomi da 600… - Stefano47510568 : RT @petergomezblog: I 12mila euro al mese di compensi non bastano: cinque deputati hanno preso il bonus coronavirus per gli autonomi da 600… - AlfaAzraelOmega : RT @LGmarangon: Leggo 'Coronavirus, 5 deputati hanno intascato il bonus da 600 euro' Questi 5 deputati sono nostri dipendenti a cui paghia… - _MrWolf_ : RT @LGmarangon: Leggo 'Coronavirus, 5 deputati hanno intascato il bonus da 600 euro' Questi 5 deputati sono nostri dipendenti a cui paghia… - minasettembre : RT @LGmarangon: Leggo 'Coronavirus, 5 deputati hanno intascato il bonus da 600 euro' Questi 5 deputati sono nostri dipendenti a cui paghia… -