Coronavirus: boom di giovani tornati positivi da vacanze, oggi 8 romani (Di domenica 9 agosto 2020) Pesaro-Arezzo-Montevarchi-Roma: in tre giorni una quindicina di nuovi positivi al Coronavirus di ritorno dalle vacanze all’estero. Gli ultimi sono romani. Nonostante gli appelli ai giovani del ministro Speranza per un senso di responsabilità sempre più alto di fronte al virus, sono proprio loro ad alzare ulteriormente il numero dei contagiati in Italia. Si direbbe, non è colpa loro se il Coronavirus lo hanno contratto all’estero. Ma evidentemente l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento non è una questione solo italiana: occorre farne uso ovunque ci si trovi. Che poi in vacanza sia difficile rinunciare alla movida e alle discoteche, questa è un’altra storia. Una storia da spiegare bene ... Leggi su chenews

