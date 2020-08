Coronavirus, allarme in Australia: migliaia di casi di origine ignota (Di domenica 9 agosto 2020) Il premier dello stato Australiano di Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato che oltre 2.700 casi di Covid-19 attivi non hanno origine nota e destano dunque motivo di preoccupazione per le autorità sanitarie. Lo stato ha registrato un calo dei suoi nuovi casi di Covid-19, con 394 aggiuntivi, ma anche un record di 17 morti, tra cui due persone sulla cinquantina. I decessi hanno così portato il bilancio, duramente colpito dalla pandemia, a 210 e il totale dei morti Australiani a 295. Il premier ha affermato che i casi confermati includono anche quasi 1.000 operatori sanitari. La città di Melbourne è attualmente sottoposta a severe restrizioni da una settimana, incluso un coprifuoco notturno e l’uso obbligatorio di mascherine, ma non prevede di ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Calano i contagi per #coronavirus in Italia ma è allarme per i focolai di rientro dalle vacanze #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, allarme di Ricciardi: “Camminiamo su lama di rasoio, rischio seconda ondata” - Corriere : Virus, allarme giovani: decuplicati i contagi tra gli under 19 - ValBianchiMian : RT @sole24ore: L’allarme degli scienziati:?negli Usa il coronavirus peggiorerà. Ecco perché - gianni_Zan : RT @SkyTG24: Coronavirus, allarme di Ricciardi: “Camminiamo su lama di rasoio, rischio seconda ondata” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme di Ricciardi: “Camminiamo su lama di rasoio, rischio seconda ondata” Sky Tg24 Covid-19 in provincia di Latina, registrati oggi 4 nuovi casi

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 4 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nei Comuni di Formia (1), Latina (2) e Pontinia (1). Si raccomanda ai cittadini ...

Coronavirus a Roma, 9 nuovi casi dopo vacanze: otto ragazzi di ritorno da Malta e uno da Ibiza

Hanno tra i 17 e i 19 anni e sono stati sull’isola del Mediterraneo per una settimana. L’altro è rientrato dalla Spagna il 31 luglio. Già avviato il contact tracing sui loro contatti stretti degli ult ...

